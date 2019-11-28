В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Астана" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.
Лига Европы
5 тур
Голы: Лингард, 10, Шомко, 55, Бернард, 62 (автогол)
"Астана": Эрич, Рукавина, Ротариу, Сигурьонссон, Бейсебеков, Маевский, Логвиненко, Постников, Муртазаев (Джанга, 90+1), Шомко, Хижниченко (Перцух, 85).
"Манчестер Юнайтед": Грант, Лингард, Шоу, Гринвуд, Гомес (Гелбрейт, 89), Гарнер (Рамазани, 84), Туанзебе, Лейрд, Чон (Меллор, 65), Бернард, Левитт.
Предупреждения: Сигурьонссон, 39, Левитт, 59, Логвиненко, 69, Бейсебеков, 81, Шомко, 83, Лингард, 89
"Астана" одержала победу над "Манчестер Юнайтед"
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