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Уткин: много позволили "Базелю" в первом матче, а сегодня играли хорошо

Молодой полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин прокомментировал победу своей команды над "Базелем" в матче Лиги Европы.

– Первый тайм был очень хорошим, – признался футболист. – За исключением того, что мы не забили. Мы хорошо отыграли в нападении и в обороне, отражали атаки соперника успешно. Хорошо, что удалось забить во второй половине игры. Правда, игра уже немного выровнялась к тому времени.

– А почему первый и второй тайм так отличаются друг от друга?
– Возможно, потому что конец года. Силы уже покидают игроков, которые часто играют. Возможно, из-за этого.

– Что можете сказать о "Базеле" образца вашей первой с ними встречи (5:0) и о "Базеле" сегодняшнем?
– Во-первых, мы много позволили сопернику в первом матче, – в этом отличие от второй игры. Ну, и играли сегодня сами хорошо.

– Согласны, что счет сегодня мог быть гораздо больше в вашу пользу?
– Да, конечно. Нужно было забивать в первом тайме, моменты были хорошие.

– Главный тренер говорил на пресс-конференции, что в первой игре против "Базеля" команда много не реализовала. Сегодня – та же картина. Почему "Краснодару" так тяжело забивать "Базелю"?
– Главное, что выиграли и забили. Будем работать над реализацией. Не стоит акцентировать внимание на "Базеле", что не забили ему.

– По результату "Базель" – лидер таблицы, а по игре?
– Нет, я бы так не сказал. Вы сами видели: мы можем против них играть намного лучше, чем в первом матче.

– Это последний еврокубковый матч сезона-2019 на домашней арене. Что запомнилось больше всего лично для вас?
– Мне запомнился больше всего гол в Лиге Чемпионов "Олимпиакосу". Это был первый гол в игре с такой большой командой из Европы.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Краснодар Уткин Базель
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