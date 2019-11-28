Уткин: много позволили "Базелю" в первом матче, а сегодня играли хорошо

Молодой полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин прокомментировал победу своей команды над "Базелем" в матче Лиги Европы.



– Первый тайм был очень хорошим, – признался футболист. – За исключением того, что мы не забили. Мы хорошо отыграли в нападении и в обороне, отражали атаки соперника успешно. Хорошо, что удалось забить во второй половине игры. Правда, игра уже немного выровнялась к тому времени.



– А почему первый и второй тайм так отличаются друг от друга?

– Возможно, потому что конец года. Силы уже покидают игроков, которые часто играют. Возможно, из-за этого.



– Что можете сказать о "Базеле" образца вашей первой с ними встречи (5:0) и о "Базеле" сегодняшнем?

– Во-первых, мы много позволили сопернику в первом матче, – в этом отличие от второй игры. Ну, и играли сегодня сами хорошо.



– Согласны, что счет сегодня мог быть гораздо больше в вашу пользу?

– Да, конечно. Нужно было забивать в первом тайме, моменты были хорошие.



– Главный тренер говорил на пресс-конференции, что в первой игре против "Базеля" команда много не реализовала. Сегодня – та же картина. Почему "Краснодару" так тяжело забивать "Базелю"?

– Главное, что выиграли и забили. Будем работать над реализацией. Не стоит акцентировать внимание на "Базеле", что не забили ему.



– По результату "Базель" – лидер таблицы, а по игре?

– Нет, я бы так не сказал. Вы сами видели: мы можем против них играть намного лучше, чем в первом матче.



– Это последний еврокубковый матч сезона-2019 на домашней арене. Что запомнилось больше всего лично для вас?

– Мне запомнился больше всего гол в Лиге Чемпионов "Олимпиакосу". Это был первый гол в игре с такой большой командой из Европы.



Источник: www.rusfootball.info