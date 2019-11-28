Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ничью армейцев с болгарским "Лудогорцем" (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
"Как-то не ожидал такой игры ЦСКА и "Лудогорца". Многого эта игра у "Лудогорца", в принципе, не решала. Они спокойно вышли на игру. А армейцам надо было как-то реабилитироваться чуть-чуть. Появилась польза в атаке, в этом плане армейцы прогрессируют, что интересно. Осталось две игры: одна на чужом поле, одна на своем. Я думаю, что закончим на 3 месте.
Немного да, немного можно назвать провальными выступления ЦСКА в Лиге Европы. Конечно, если не вышли в финальную часть турнира, то это считается провалом. А как же? В каждой команде так, это естественно, потому что задача ставится выйти в финальную часть. Но не вышли, значит, плохо сыграли, оценка неудовлетворительная. По игре, в принципе, ничего, потому что сыграли с сильными командами. Мы получили определенную практику, и ребята молодые. Есть позитивный фактор", - цитирует Пономарева Sport24.ru.
Пономарев - о невыходе ЦСКА в плей-офф ЛЕ: оценка неудовлетворительная, но есть позитивный фактор
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