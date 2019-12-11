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Помазун: на ЦСКА в ЛЕ настраиваются как на команду, которая дважды победила "Реал"

Голкипер ЦСКА Илья Помазун выступил на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом". Встреча состоится 12 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

— Раз вы на пресс-конференции, значит, вы завтра сыграете?

— Я не знаю. Нас приехало 20 человек, все готовы. Кто играет — узнаем завтра.

— Где команда черпает мотивацию на завтрашнюю игру?

— Нам важен престиж клуба, чтобы мы вышли и показали хорошую игру. Для болельщиков важно, чтобы мы закончили год победой.

— В прошлом году вы дебютировали в Лиге чемпионов. С тех пор уверенности и опыта стало больше?

— С каждым годом я прибавляю на тренировках. Хочется прибавлять и в мастерстве, но оно приходит во время игры. Чем больше буду играть, тем больше опыта будет.

— Гончаренко сказал, что матчи с "Реалом" были проще, чем с "Эспаньолом". Согласны? Почему эта Лига Европы складывается для ЦСКА так неудачно?

— На нас в Лиге Европы настраиваются как на команду, которая дважды победила "Реал". Нам становится сложнее, потому что на нас выше мотивация. Другие команды знают, что мы сильные.

Sport24


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Теги: Помазун ЦСКА Реал
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