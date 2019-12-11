Туристический ЦСКА и последняя надежда на весенние еврокубки в лице «Краснодара»

Напомним: у ЦСКА шансов нет
Москвичи на последнем месте в группе, до третьего «Ференцвароша» - четыре очка. У ЦСКА нет никаких возможностей не только выйти в плей-офф, но и уйти с унизительной последней строчки. То есть мотивации почти никакой.
Впрочем, Виктор Гончаренко так не считает. Главный тренер красно-синих даже вспомнил про рейтинговые очки:
- Не вижу фоновой усталости, у нас нет отпускного настроения. Зная команду, могу сказать, что все хотят играть. Завтра будут те, кто расстроится, что не попал в состав.
Думаю, изменения в составе будут, но не такие глобальные, как в предыдущих матчах. Мы хотим выиграть. Рейтинговые очки тоже важны. Мы хорошо помним настроение год назад. Хотим повторить, - сказал Гончаренко.
Но в этом сезоне даже самая прочная мотивация не мешала ЦСКА сливать Лигу Европы в одни ворота. Теперь, правда, силы беречь уже не на что – только на отпуск.
Так зачем вообще ЦСКА стараться?
Хотя бы ради того, чтобы не побить рекорд «Спартака». В прошлом году красно-белые вылетели из Лиги Европы и стали первой российской командой, которая заняла последнее место в группе ЛЕ. Но тогда они набрали пять очков – а ЦСКА может рекорд перебить, ведь у них только два балла на счету.
Тогда отплясывать так же бодро, как и Алан Дзагоев на тренировке, будут болельщики «Зенита» и «Спартака» в комментариях.
Ну и вообще-то надо иметь совесть. Заканчивать групповой этап Лиги Европы без побед – позорище. Жить одними успехами с «Реалом» уже больше года невозможно. Хотя вратарь Помазун пытается:
- На нас настраиваются как на команду, которая два раза победила «Реал». Соперники знают, что мы сильны, у них больше мотивации, и это усложняет задачу, - сказал он на предматчевой пресс-конференции.
«Краснодар» - наше всё
У ЦСКА, конечно, болельщиков намного больше, но сегодня все неравнодушные к футболу в нашей стране будут следить именно за «быками». «Зенит» плюхнулся в лужу (сказано максимально мягко), с «Локомотивом», как и с ЦСКА, всё давно ясно. На еврокубковую весну претендуют только южане.
Сразу о раскладах – «Краснодар» в матче против «Хетафе» устраивает только победа. У команд равенство по очкам, но дома «быки» испанцам проиграли, так что при ничьей статистика личных встреч подбросит «Хетафе» выше. И никакого смысла следить за «Базелем» и турками в параллельной встрече – разве что ради того, чтобы определить, кто выйдет с первого места.
«Быкам» будет очень сложно
Хотя бы потому, что в гостях испанцы очень здорово нивелировали все сильные стороны российской команды. Против «Хетафе» «Краснодар» выглядел отрезками просто беспомощно и глобально не знал, что предпринять против этого соперника. Надо понимать, что в гостях будет только хуже – если что, «Хетафе» прямо сейчас идёт в Ла Лиге пятой (соперник ЦСКА, если что, - на последнем 20-м месте).
«Краснодар» из-за сильного тумана не смог вовремя вылететь в Испанию, но скажется это вряд ли – опоздание получилось не критическим, а футболисты успели провести тренировку на базе.
Тренировка в тумане состоялась взамен предматчевой в Испании.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019
Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы всё-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует ?#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/qksdChXfbF
Ко тому же российские команды традиционно плохо проводят заключительные игры еврокубков (потому как в голове уже сами знаете что), а «Хетафе» очень мощно играет дома.
Хитрый Ари
Ко всему сказанному против «Краснодара» выше нужно прибавить и отсутствие Ари, который вытащил для «быков», например, недавний матч против ЦСКА. Бразилец, видимо, действительно обрусел, поэтому последние годы традиционно сваливает отдыхать раньше положенного.
Год назад Ари жаловался на заднюю поверхность бедра, два года назад отъехал в Бразилию раньше срока из-за подозрительно затянувшегося восстановления после травмы и так далее. В этом году Ари сознательно (так кажется автору) пошёл на конфликт с игроком «Базеля» и схлопотал вторую жёлтую. На амбиции клуба Ари, видимо, плевать.
Теперь Мусаеву против пятой команды Испании придется справляться с Игнатьевым и Бергом. Конечно, это не край, Гончаренко живёт с одним Чаловым (который не в форме), но ЦСКА и справляется в Лиге Европы так, что может побить достижение фееричного «Спартака».
Так что ориентироваться на него не стоит.
Фото: sport24, ФК "Краснодар", РИА