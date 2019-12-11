» » Туристический ЦСКА и последняя надежда на весенние еврокубки в лице «Краснодара»

Туристический ЦСКА и последняя надежда на весенние еврокубки в лице «Краснодара»

Сегодня последний тур Лиги Европы.

Напомним: у ЦСКА шансов нет


Москвичи на последнем месте в группе, до третьего «Ференцвароша» - четыре очка. У ЦСКА нет никаких возможностей не только выйти в плей-офф, но и уйти с унизительной последней строчки. То есть мотивации почти никакой.

Впрочем, Виктор Гончаренко так не считает. Главный тренер красно-синих даже вспомнил про рейтинговые очки:

- Не вижу фоновой усталости, у нас нет отпускного настроения. Зная команду, могу сказать, что все хотят играть. Завтра будут те, кто расстроится, что не попал в состав.

Думаю, изменения в составе будут, но не такие глобальные, как в предыдущих матчах. Мы хотим выиграть. Рейтинговые очки тоже важны. Мы хорошо помним настроение год назад. Хотим повторить, - сказал Гончаренко.

Но в этом сезоне даже самая прочная мотивация не мешала ЦСКА сливать Лигу Европы в одни ворота. Теперь, правда, силы беречь уже не на что – только на отпуск.

Так зачем вообще ЦСКА стараться?

Хотя бы ради того, чтобы не побить рекорд «Спартака». В прошлом году красно-белые вылетели из Лиги Европы и стали первой российской командой, которая заняла последнее место в группе ЛЕ. Но тогда они набрали пять очков – а ЦСКА может рекорд перебить, ведь у них только два балла на счету.

Тогда отплясывать так же бодро, как и Алан Дзагоев на тренировке, будут болельщики «Зенита» и «Спартака» в комментариях.

View this post on Instagram

Dzaga being Dzaga ? ? #мыЦСКА

A post shared by PFC CSKA Moscow (@pfc_cska) on


Ну и вообще-то надо иметь совесть. Заканчивать групповой этап Лиги Европы без побед – позорище. Жить одними успехами с «Реалом» уже больше года невозможно. Хотя вратарь Помазун пытается:

- На нас настраиваются как на команду, которая два раза победила «Реал». Соперники знают, что мы сильны, у них больше мотивации, и это усложняет задачу, - сказал он на предматчевой пресс-конференции.

«Краснодар» - наше всё

У ЦСКА, конечно, болельщиков намного больше, но сегодня все неравнодушные к футболу в нашей стране будут следить именно за «быками». «Зенит» плюхнулся в лужу (сказано максимально мягко), с «Локомотивом», как и с ЦСКА, всё давно ясно. На еврокубковую весну претендуют только южане.


Сразу о раскладах – «Краснодар» в матче против «Хетафе» устраивает только победа. У команд равенство по очкам, но дома «быки» испанцам проиграли, так что при ничьей статистика личных встреч подбросит «Хетафе» выше. И никакого смысла следить за «Базелем» и турками в параллельной встрече – разве что ради того, чтобы определить, кто выйдет с первого места.

«Быкам» будет очень сложно

Хотя бы потому, что в гостях испанцы очень здорово нивелировали все сильные стороны российской команды. Против «Хетафе» «Краснодар» выглядел отрезками просто беспомощно и глобально не знал, что предпринять против этого соперника. Надо понимать, что в гостях будет только хуже – если что, «Хетафе» прямо сейчас идёт в Ла Лиге пятой (соперник ЦСКА, если что, - на последнем 20-м месте).

«Краснодар» из-за сильного тумана не смог вовремя вылететь в Испанию, но скажется это вряд ли – опоздание получилось не критическим, а футболисты успели провести тренировку на базе.

Ко тому же российские команды традиционно плохо проводят заключительные игры еврокубков (потому как в голове уже сами знаете что), а «Хетафе» очень мощно играет дома.

Хитрый Ари

Ко всему сказанному против «Краснодара» выше нужно прибавить и отсутствие Ари, который вытащил для «быков», например, недавний матч против ЦСКА. Бразилец, видимо, действительно обрусел, поэтому последние годы традиционно сваливает отдыхать раньше положенного.

Год назад Ари жаловался на заднюю поверхность бедра, два года назад отъехал в Бразилию раньше срока из-за подозрительно затянувшегося восстановления после травмы и так далее. В этом году Ари сознательно (так кажется автору) пошёл на конфликт с игроком «Базеля» и схлопотал вторую жёлтую. На амбиции клуба Ари, видимо, плевать.

Теперь Мусаеву против пятой команды Испании придется справляться с Игнатьевым и Бергом. Конечно, это не край, Гончаренко живёт с одним Чаловым (который не в форме), но ЦСКА и справляется в Лиге Европы так, что может побить достижение фееричного «Спартака».

Так что ориентироваться на него не стоит.

Фото: sport24, ФК "Краснодар", РИА


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: ЦСКА Краснодар Гончаренко Ари
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Черчесов: говорю с Фернандесом по-русски. Он все время машет головой. Надеюсь, все понимает
"Фиаско нашего футбола". Широков — о выступлении российских клубов в еврокубках 7
Буффон: я должен принимать критику, если хочу продолжать играть в футбол
Черчесов рассказал, что думает о ситуации с травлей Дзюбы
Черчесов рассказал о потенциальном возвращении Акинфеева в сборную 2
Форвард "Баварии" Коман получил травму колена и выбыл на неопределенный срок
Роналду: хочу встретиться с "Реалом" в финале Лиги чемпионов
Капитан "Аталанты": мы оставили свой след в истории клуба и в истории всего футбола 2
Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке ЦСКА перед игрой с "Эспаньолом" в ЛЕ 7
Туристический ЦСКА и последняя надежда на весенние еврокубки в лице «Краснодара» 3
Сборная России поздравила Гилерме с днем рождения, сравнив его с Нео из "Матрицы" 2
Сарри: Роналду — превыше всего, но нельзя побеждать, только потому, что у тебя есть Криштиану
Неймар уклончиво ответил на вопрос о том, счастлив ли он в "ПСЖ"
Коченков: я "привез" первый пенальти в ворота "Локомотива", но смог исправить ошибку
Тухель: Кавани не чувствовал игрового ритма, и это произошло по моей вине
Дибала: я рад победе, доволен, что мне удалось помочь партнерам забить, это всегда приятно
Болельщики "Урала" признали Погребняка лучшим игроком в ноябре и декабре
Клопп извинился перед переводчиком за критику 1
Зидан: "Брюгге" был хорош, но во втором тайме доминировал "Реал". Мы заслужили три очка
Моуринью: предпочел бы проиграть "Баварии" 2:3 вместо 1:3
Отчим Кокорина: вдруг опять кто-нибудь даст указание и его не зарегистрируют 2
Роналду — о Лиге чемпионов: это мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть
Хачатурянц: нет ничего зазорного в том, чтобы привлекать иностранных арбитров на матчи РПЛ 19
Левандовски второй год подряд стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов
Буффон обошел Ван дер Сара по сухим матчам в ЛЧ. Больше только у Касильяса
Идову: "Атлетико" перекрыл все зоны. Не припомню, чтобы нами какие-то моменты были созданы
Жезус побил рекорд Неймара, забив быстрее него 10 голов в Лиге чемпионов
Неймар, Фелиш, Жезус и Милик — номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Гол Фелипе в ворота "Локомотива" претендует на звание лучшего забитого мяча тура в Лиге чемпионов 1
Симеоне: "Атлетико" мощно начал игру с "Локомотивом". Мы провели большой матч как команда
Все новости