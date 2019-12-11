Туристический ЦСКА и последняя надежда на весенние еврокубки в лице «Краснодара»

Тренировка в тумане состоялась взамен предматчевой в Испании.



Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы всё-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует ?#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/qksdChXfbF