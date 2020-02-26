"Рейнджерс" обыграл "Брагу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Рейнджерс" обыграл "Брагу" и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Лига Европы

1/16 финала

Брага – Рейнджерс 0:1

Голы: Кент, 61

Брага: Матеус, Карму (Руис, 64), Раул (Галено, 53), Виллемен, Секейра, Эсгаю, Палинья, Франсержио, Орта, Тринкан, Паулинью (Новайш, 46)

Рейнджерс: Макгрегор, Голдсон, Тавернье, Баришич, Эдмундсон, Джек, Дэвис, Эрфилд, Хаджи (Арибо, 72), Камбери (Ожо, 78), Кент

Предупреждения: Карму, 47, Камбери, 73


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Теги: Рейнджерс Брага
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