"Рейнджерс" обыграл "Брагу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Рейнджерс" обыграл "Брагу" и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 1:0.



Лига Европы



1/16 финала



Брага – Рейнджерс 0:1



Голы: Кент, 61



Брага: Матеус, Карму (Руис, 64), Раул (Галено, 53), Виллемен, Секейра, Эсгаю, Палинья, Франсержио, Орта, Тринкан, Паулинью (Новайш, 46)



Рейнджерс: Макгрегор, Голдсон, Тавернье, Баришич, Эдмундсон, Джек, Дэвис, Эрфилд, Хаджи (Арибо, 72), Камбери (Ожо, 78), Кент



Предупреждения: Карму, 47, Камбери, 73