Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна поделился впечатлениями от победы над "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, встреча завершилась победой греческой команды со счетом 2:1. В первой игре "Арсенал" победил 1:0. Благодаря двум голам в гостях "Олимпиакос" пробился в следующий раунд.
"Это исторический момент для "Олимпиакоса". Дома мы проиграли 0:1, и нам было сложно, чтобы отыграться. Было необходимо сделать нечто великое. Это то, что мы сделали, и каким способом это сделали", - приводит слова Вальбуэна пресс-служба УЕФА.
Вальбуэна: это исторический момент для "Олимпиакоса"
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