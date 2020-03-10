Об этом сообщает "Чемпионат", ссылаясь на пресс-службу РФС.
О причинах такого решения неизвестно.
Встреча пройдет 12 марта в Испании на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
Ранее стало известно, что матч пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Бригада Сергея Карасева не будет судить матч "Севилья" - "Рома"
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым не будет обслуживать матч 1/8 финала Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой".
Фото: "Матч ТВ"
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