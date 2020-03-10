Бригада Сергея Карасева не будет судить матч "Севилья" - "Рома"

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым не будет обслуживать матч 1/8 финала Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой".

Фото: "Матч ТВ"