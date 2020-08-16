Сульшер: игроки "Манчестер Юнайтед" к концу устали и физически, и психологически

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подвёл итог матча 1/2 финала Лиги Европы с "Севильей".



Фото: "Манчестер Юнайтед"

"МЮ", владея большим преимуществом, уступил со счётом 1:2. Единственный мяч англичане забили с пенальти.



"Нам нужно улучшать игру, если мы хотим выходить в финалы кубков. У меня ещё никогда не было трёх полуфиналов за один сезон.



Да, у нас были травмы, матчи пропускали важные игроки. Но мы всегда стремимся улучшить игру команды. С февраля "Манчестер Юнайтед" играет просто фантастически. Команда проделала большой путь, но вылететь очень неприятно. Вы могли видеть, что ребята к концу устали, и физически и психологически", - приводит слова норвежца пресс-служба УЕФА.