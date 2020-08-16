Лопетеги: "Севилья" заслужила выход в финал Лиги Европы

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги подвёл итог матча 1/2 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".



Фото: ФК Севилья

Испанский клуб победил со счётом 2:1. В финале "Севилья" сыграет с победителем матча "Шахтёр" - "Интер".



"Безусловно, мы счастливы. Матч получился тяжёлым, особенно во втором тайме. С "Манчестер Юнайтед" надо было биться и страдать, мы это сделали.



"МЮ" - большая команда, которая играет в хороший футбол. Но наш вратарь сыграл отлично. И мы заслужили выход в финал, мы ждали выхода Де Йонга и использовали шанс", - цитирует Лопетеги пресс-служба УЕФА.