Обслуживать встречу будет немецкая бригада арбитров. Главным судьей назначен Саша Штегеманн. Помогать ему будут Кристиан Гиттельманн и Доминик Шааль. Резервный рефери — Серен Сторкс.
Напомним, что матч "Вольфсберг" — ЦСКА состоится 22 октября. Начало встречи - в 22:00 по Москве.
Источник: официальный сайт УЕФА
Немецкая бригада арбитров обслужит матч "Вольфсберг" — ЦСКА в Лиге Европы
УЕФА объявила судейскую бригаду на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Вольфсберг" — ЦСКА.
Фото: УЕФА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!