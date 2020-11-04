Наставник соперника "армейцев" по Лиге Европы загребского "Динамо" Зоран Мамич заразился коронавирусом, сообщают хорватские СМИ. Вместе с главным тренером COVID-19 подхватили 5 игроков клуба. Имена заразившихся игроков источник не сообщает.
В качестве возможной причины отмечается недавний выезд в Москву на матч "Динамо" против ЦСКА. По данным источника, сотрудники отеля, принимавшего хорватский клуб, не пользовались масками.
5 ноября "Динамо" Загреб в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы принимает на своем поле "Вольфсберг". Сегодня стало известно, что в составе австрийского клуба отмечено 8 новых случаев заражения коронавирусом.
Источник: sportske.jutarnji.hr
Источник: главный тренер соперника ЦСКА "Динамо" Загреб и 5 игроков заразились COVID-19
Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич и 5 футболистов клуба подхватили коронавирусную инфекцию.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!