Кириченко: "Фейеноорд" выдал бронебойный отрезок в течение 10 минут. ЦСКА был явно ошарашен

Бывший форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал игру команды против "Фейеноорда" (1:3) в Лиге Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
— Голландцы выдали бронебойный отрезок в течение 10 минут, забив три гола. Армейцы были явно ошарашены, это было заметно, — рассказал Кириченко в интервью Sportbox.

Напомним, вчера ЦСКА проиграл "Фейеноорду" 1:3 в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

После этого поражения у "армейцев" осталось два набранных очка и последнее место в группе "K". У "Фейеноорда" четыре набранных балла, столько же у "Вольфсберга". Лидером квартета является загребское "Динамо" с пятью очками.

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Теги: ЦСКА Кириченко
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