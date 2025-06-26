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Источник: футбольный клуб "Чайка" не потеряет профессиональный статус

Футбольный клуб «Чайка» не потеряет профессиональный статус. Команда выступит в следующем сезоне, но пока неизвестно, в какой лиге она будет играть.
Фото: ФК "Чайка"
По информации Metaratings.ru, «Чайка» может остаться в ФНЛ. Окончательное решение будет принято завтра, 27 июня.

Ранее появилась информация о том, что клуб испытывает финансовые проблемы.

В минувшем сезоне-2024/25 «Чайка» заняла 13-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 38 очков.

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