По информации Metaratings.ru, «Чайка» может остаться в ФНЛ. Окончательное решение будет принято завтра, 27 июня.
Ранее появилась информация о том, что клуб испытывает финансовые проблемы.
В минувшем сезоне-2024/25 «Чайка» заняла 13-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 38 очков.
Источник: футбольный клуб "Чайка" не потеряет профессиональный статус
Футбольный клуб «Чайка» не потеряет профессиональный статус. Команда выступит в следующем сезоне, но пока неизвестно, в какой лиге она будет играть.
Фото: ФК "Чайка"