Источник: футбольный клуб "Чайка" не потеряет профессиональный статус

Футбольный клуб «Чайка» не потеряет профессиональный статус. Команда выступит в следующем сезоне, но пока неизвестно, в какой лиге она будет играть.

Фото: ФК "Чайка"





Ранее появилась информация о том, что клуб испытывает финансовые проблемы.



В минувшем сезоне-2024/25 «Чайка» заняла 13-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 38 очков. По информации Metaratings.ru , «Чайка» может остаться в ФНЛ. Окончательное решение будет принято завтра, 27 июня.Ранее появилась информация о том, что клуб испытывает финансовые проблемы.В минувшем сезоне-2024/25 «Чайка» заняла 13-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 38 очков.