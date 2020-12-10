- В чем причина такого выступления российских клубов в еврокубках? Не знаю, что вам ответить. Такой результат, это футбол. Значит заслужили то, где мы есть - все команды, в том числе и мы, - заявил Обляков в эфире телеканала "МатчТВ".
ЦСКА в матче 6 тура группового турнира Лиги Европы уступил на выезде "Динамо" из Загреба со счетом 1:3. Уже в первом тайме хозяева забили 2 гола - отличились Йошко Гвардиол на 28-й минуте и Мислав Оршич на 41-й. За 15 минут до конца основного времени встречи третий гол "Динамо" провел Лирим Кастрати, после чего на 77-й минуте матча Кристиян Бистрович установил итоговый счет.
Обляков - о поражении ЦСКА: такой результат, это футбол. Значит, заслужили то, где мы есть - все команды
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после поражения в Лиге Европы от загребского "Динамо" (1:3) дал комментарий о выступлении "армейцев" и других российских клубов в еврокубках.
Фото: РИА Новости
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