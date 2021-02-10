В частности, Рамирес отметил, что "быкам" под силу обыграть "Динамо".
"Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с "Динамо". Я бы в принципе не стал сравнивать наши команды, поскольку мы отличаемся. У нас разные стили игры, да и "Краснодар", как я уже отметил, пребывает сейчас абсолютно в другом состоянии. У нас практически оптимальный состав, мы много работаем на сборах: уделяем внимание физическим аспектам, работаем на выносливость, в то же время не забывая про менталитет", - заявил Рамирес.
Первый матч между "Краснодаром" и "Динамо" пройдет 18 февраля, "быки" примут соперника на своем поле. Ответная игра состоится 25 февраля в Загребе.
Отметим, что на данный момент "Краснодар" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.
Источник: News.ru
Рамирес: "Краснодар" не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским "Динамо"
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес высказался о противостоянии с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: "Краснодар"
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