Берг тащил вверх, а Городов - вниз. Оценки "Краснодара" за матч с "Динамо"

Евгений Городов - 1,5. Это лишь третий матч 35-летнего голкипера в еврокубках. И первый в плей-офф. Поэтому в стартовых действиях Городова присутствовала нервозность. Но с каждым сэйвом он играл все увереннее и увереннее. И в моменте с голом сражался до конца. В первом тайме Городов, как минимум, дважды по-настоящему спас команду. За перерыв уверенность улетучилась, и вратарь "Краснодара" поплыл. Ошибка на выходе при втором голе "Динамо", пропущенный мяч в ближний угол - при третьем. Городов рассыпался и заставил весь остаток матча вспоминать Матвея Сафонова.
Игорь Смольников - 3,5. Правый защитник "Краснодара" увлекался забегами вперед. И это выливалось в постоянные атаки хорватов в его зону. Во втором тайме Смольников преобразился. Сначала Игорь оказался в любимой спартаковской ситуации - один защитник против двух соперников. И Смольников вышел в ней победителем. Потом он великолепно навесил на Вилену, который не поверил в заброс и не дотянулся до мяча. Смольников постоянно смещался в центр, где помогал партнерам. 2 отбора - это больше, чем у Мартыновича.
Кайо - 3,5. Настрой бразильца на матч находился в пограничном положении. Казалось, что лишняя эмоция могла перевести Кайо в неуправляемое состояние, когда сбиваются настройки защитника. Кайо то делал качественный отбор (больше всех среди защитников), то включал неожиданный дриблинг. Но потом спокойствие вернулось к бразильцу. 2 отбора, 4 перехвата и 3 выноса - Кайо был лучшим в защитной линии.
Александр Мартынович - 2,5. Странно, но Мартынович смотрелся слабее Кайо. Да, в это трудно поверить, но так оно и есть. Мартынович не выигрывал борьбу в воздухе, допускал мало отборов. Не сказать, что Мартынович грубо ошибался, но от него ожидались более надежные действия.
Евгений Чернов - 2,5. В первом тайме смотрелся предпочтительнее коллеги Смольникова. Но когда Игорь прибавил, Чернов его не поддержал. В голах "Динамо" оказывался в роли зрителя, в атаке не выделялся острыми передачами. Рамиреса очень не хватало "Краснодару" в этом матче.
Кристоффер Олссон - 2,5. Через Олссона шли почти все атаки "Краснодара". У него было самое большое количество касаний мяча. И только в касаниях и перехватах (у него их набралось 2, у остальных в команде еще меньше) проявил себя Олссон. Ни ударов, ни острых передач. По точности передач отдельный разговор. 79% для игрока позиции Олссона - так себе цифры. А еще обрезы, ошибки, из-за чего нервозность вселилась в игру "Краснодара".
Реми Кабелла - 2,5. Вся линия полузащиты у "Краснодара" ошибалась. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Не все было гладко в игре Кабеллы. Той легкости, которую ждали, он не показал. 2 передачи под удар (а точность всех передач вообще меньше, чем у Вилены) - это слабо.
Тонни Вилена - 2,5. Первый гол динамовцев случился после потери Вилены. Он в начале матча постоянно терял мяч. Когда устал отдавать мяч сопернику, начал бить. То со средней дистанции, то с дальней. И ни разу из 3 попыток его удар не стал опасным. Зато сделал 4 отбора - лучший результат "Краснодара" в матче.
Магомед-Шапи Сулейманов - 2,0. Шапи, которому на протяжении 3 лет надоедает роль джокера, получил место в старте. И не сказать, что он сразу бросился благодарить тренера за доверие. Наоборот, у Шапи в первом тайме ничего не получилось - 0 ударов, 0 обводок, 0 ключевых передач.
Маркус Берг - 4,0. У Берга в первом тайме касаний на одно больше, чем у Городова. Нападающего грамотно отрезали от команды, но он все равно нашел момент и забил. А во втором тайме Берг сделал идеальный ассист на Классона. Такая передача, когда партнеру ничего и делать не нужно было, чтобы забить. Берг провел выдающийся матч. Он был полезен везде и всегда, не сделав ни одного неправильного движения, даже когда один шел в обводку.
Виктор Классон - 3,5. Молодец, что вовремя включился, когда отдавал Бергу и забивал сам. Но все же голы - это больше заслуга опытного партнера, чем Классона. В остальном, швед себя слабо проявил. Может дриблинг? Нет - 0 успешных обводок. Может удары? Лишь один, который и стал голевым.
Вандерсон - 2,5. Никто и не заметил Вандерсона на поле. Никак не вошел в игру, никак не усилил ее, заменив Шапи.
Юрий Газинский - 2,5. Позволил себя легко обыграть, когда "Динамо" забивало третий мяч. Не успокоил ситуацию в центре поля у "Краснодара".
Алексей Ионов - б/о.
Фото: официальный твиттер УЕФА, официальный твиттер "Краснодара"