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"Рубин" не будет тренироваться на "Ак Барс Арене" перед игрой с "Ракувом"

"Рубин" не будет проводить тренировку на "Ак Барс Арене" перед ответным 3-го раунда отбора Лиги конференций с "Ракувом".
Фото: официальный сайт "Ак Барс Арены"
В соответствии с регламентом УЕФА, казанский клуб должен провести открытую тренировку перед матчем, предоставив на нее доступ для СМИ как минимум на 15 минут.

По информации источника, в "Рубине" приняли решение провести тренировочное занятие на базе в Соцгороде. "Ракув", в свою очередь, проведет тренировку на "Ак Барс Арене".

Напомним, после матча 3-го тура Российской Премьер-лиги "Рубин" - "Ахмат" (2:1) наставник казанцев Леонид Слуцкий заявил, что управляющие стадионом "убили газон", проводя мероприятия, которые не связаны со спортом. Позже пресс-служба арены ответила специалисту на критику поля.

На этой неделе на "Ак Барс Арене" состоится два матча "Рубина". В четверг, 12 августа, казанская команда сыграет в Лиге конференций против "Ракува" (19:00 мск), спустя три дня, в воскресенье, на этом стадионе должна пройти встреча 4-го тура Российской Премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов".

Первая игра против "Ракува", которая прошла в прошлый четверг, 5 августа, завершилась со счетом 0:0.

Источник: Татар-Информ

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Теги: Рубин
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