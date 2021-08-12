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Слуцкий - о матче с "Ракувом": у меня такой драматичной игры в жизни не было

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал вылет от "Ракува" в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
Фото: ФК "Рубин"
"Какое сейчас состояние у команды? Игроки вымотаны. Какой у них настрой? Мы пять минут назад проиграли сверхдраматичную игру. У меня такой драматичной игры не было в жизни. Сейчас думаете о планах… Если вы можете, вися над пропастью в неосознанном состоянии, рассуждать о том, где вы проведете следующий отпуск, я вам очень сильно завидую", - сказал Слуцкий.

Рубин" уступил "Ракуву" (0:1) в дополнительное время в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций и закончил выступление в этом еврокубке. Первый матч, который состоялся в прошлый четверг, завершился со счетом 0:0. На 106-й минуте защитник "Рубина" Илья Самошников получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Через 5 минут после удаления нападающий "Ракува" Владислав Гутковский забил мяч в ворота казанской команды. В конце второго экстра-тайма игрок "Рубина" Сеад Хакшабанович не сумел реализовать пенальти.

В новом еврокубковом турнире остался один российский клуб - "Сочи". В эти минуты подопечные Федотова в Белграде играют против местного "Партизана". Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Первая игра сочинцев с сербским клубом завершилась вничью 1:1.

"Рубин" в РПЛ после 3-х туров имеет в активе 9 очков и занимает 2-е место в таблице. В ближайшем туре подопечные Слуцкого встретятся на своем поле с "Крыльями Советов"

Источник: официальный сайт ФК "Рубин"

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Теги: Слуцкий Рубин Ракув Лига конференций
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