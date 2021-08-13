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Яровинский - о словах Деспота: он отреагировал с юмором, но если болельщик обижен, то я готов извиниться

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский отреагировал на комментарий нападающего команды Джордже Деспотовича после матча Лиги конференций против "Ракува".

Фото: "Чемпионат"
"Это едкий комментарий, но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Он написал: Деспот, где ты? Можно было на это отреагировать так — травмирован, а можно с юмором. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором. Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения. Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жесткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ", — приводит слова Яровинского "РБ Спорт".

Напомним, вчера после поражения "Рубина" от "Ракува" в Лиге конференций Деспотович допустил некорректное высказывание в адрес одного из пользователей со своего аккаунта в инстаграме.

29-летний серб, пропускавший встречу из-за травмы, на вопрос о своём местонахождении во время игры ответил: "С твоей мамой".

"Рубин" после поражения от поляков покинул еврокубки. За два матча против "Ракува" казанцам не удалось поразить ворота соперника ни разу.

Чуть позже квалификацию Лиги конференций покинул и другой российский клуб. ФК "Сочи" дважды по ходу встречи с "Партизаном" вёл в счёте, однако оба раза футболисты сербского клуба смогли отыграться. Исход матча был решён в серии пенальти, где игроки черно-белых оказались сильнее со счётом 4:2.

"Приходи на футбол с мамой!" "Рубин" подготовил акцию после резкого высказывания Деспотовича в адрес болельщика

"Рубин" исключил из заявки Джордже Деспотовича

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Теги: Яровинский Ракув Рубин Деспотович
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