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Черчесов: позвонил владелец "Легии", хочет встретиться, пообщаться

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов собирается посетить матч группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Легией".
Фото: "Getty Images"
Матч группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Легия" состоится 15 сентября в Москве. Начало - в 17:30 мск.

"В нашу столицу собираюсь на матч Лиги Европы "Спартак" - "Легия". Позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей - тем более, есть такая возможность", - сказал Черчесов.

Станислав Черчесов возглавлял варшавскую "Легию" с октября 2015 по июнь 2016 года. Под его руководством польский клуб стал чемпионом Польши и выиграл Кубок страны.

Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Под его руководством национальная команда не вышла в плей-офф континентального первенства, заняв последнее место в группе. 57-летний специалист возглавил сборную России в 2016 году.

Источник: "Спорт-экспресс"

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Теги: Черчесов Спартак Легия
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