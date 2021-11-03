"У "Спартака" нет никаких шансов завтра. "Лестер" устроит разгром при своих фанатах. Даже не знаю, сколько англичанам нужно будет забить, чтобы они успокоились. Уже одно чудо случилось у "красно-белых" в Неаполе, больше им так сильно не повезет. Я не верю в "Спартак" он слишком слабый", - сказала Смородская.
Напомним,что ответный матч "Спартака" и "Лестера" состоится в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы на стадионе англичан. Финальный свисток прозвучит 4 ноября в 23:00 по московскому времени.
Предыдущая встреча спартаковцев с "лисами" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы на стадионе "Открытие Банк Арена" закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей. "Лестер" (4 очка) занимает третье место в группе C и опережает "Спартак" на одно очко (3 очка).
Источник: "СЭ"
"Мы будем выкладываться по полной. У нас серьезный соперник". Витория - о матче с "Лестером"
Смородская: у "Спартака" нет никаких шансов завтра. "Лестер" устроит разгром
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила шансы "Спартака" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".
Фото: ТАСС