— Шансы у "Спартака" невысокие. В первой игре "Лестер" забивал на контратаках, нужно постараться этого избежать.
Ничья была бы хорошим результатом. Шансы есть всегда, нужно играть, — рассказал Геркус в интервью "СЭ".
"Спартак" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы сыграет против английского "Лестера" в гостях. Матч назначен на сегодня, 4 ноября. Начало: 23:00 мск.
В прошлом туре красно-белые проиграли "лисам" (3:4), ведя 2:0 по ходу матча. Сейчас "Спартак" с тремя очками занимает в группе "С" последнее место.
Оуэн спрогнозировал результат матча Лиги Европы "Лестер" - "Спартак"
Фетисов - о матче "Спартака" с "Лестером": чудеса бывают в любых играх, но это, похоже, не тот случай
Черевченко: конечно, у "Спартака" есть шансы против "Лестера"
Геркус назвал хороший результат для "Спартака" в матче с "Лестером"
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Лестер" — "Спартак".
Фото: СЭ