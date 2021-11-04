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Витория ответил на вопрос, стал ли Селихов основным голкипером "Спартака"

Наставник "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос об основном вратаре команды.
Фото: "Спартак"
Напомним, что накануне "Спартак" сыграл вничью с "Лестером" на выезде в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме вратарь москвичей Александр Селихов отразил пенальти в исполнении форварда "Лестера" Джейми Варди.

После игры Виторию спросили, обеспечил ли себе Селихов место в основном составе "красно-белых".

"Будет ли теперь Селихов основным голкипером "Спартака"? Что до вратарского вопроса, то каждый матч - это новая история. Селихов сыграл два матча подряд, да. Однако я не думаю о том, чтобы менять или не менять вратаря перед каждой новой игрой. Мы спокойно готовимся к следующему матчу. Кто сыграет в воротах? Посмотрим", - сказал Витория.

Отметим, что "Спартак" с четырьмя очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице группы C. "Лестер" пребывает на третьем месте, набрав пять очков.

Источник: Спорт-Экспресс

"Витория узнал, что у него есть вратарь. И это не Максименко". Губерниев - о поединке "Спартака" с "Лестером"


Теги: Витория Селихов Спартак
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