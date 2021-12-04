— С "Легией" в Лиге Европы ждет не менее тяжелый матч, чем с "Ахматом". Хорошо, что вновь в составе Мозес, Бакаев, Зобнин — травмированные возвращаются, и их помощь будет очень важна.
Но прежде всего в Польше потребуется именно проявлять характер. А мы видим, что "Спартак" это умеет, — рассказал Бубнов в интервью Sportbox.
В матче 17-го тура чемпионата России с "Ахматом" "Спартак" одержал победу со счётом 2:1. Победный гол на последних минутах матча забил Квинси Промес, а сам "Спартак" с 32-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Александра Соболева.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Легия" — "Спартак" состоится в четверг, 9 декабря. Начало встречи: 20:45 мск. После 5 туров красно-белые с семью очками занимают в квартете второе место.
Бубнов: с "Легией" потребуется проявить характер. А мы видим, что "Спартак" это умеет
Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какие качества нужно будет проявить "Спартаку" в игре с "Легией".
Фото: архив Александра Бубнова