Как заявили в "Легии", Черчесова были бы рады увидеть на матче, но он не собирается посещать эту встречу.
Напомним, что минувшей осенью Черчесов уже был в Варшаве на игре "Легии" с "Лестером". Он посетил матч, получив приглашение от президента "Легии".
Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы "Легия" - "Спартак" состоится 9 декабря. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице группы C, набрав семь очков. "Легия" - четвертая в группе (шесть очков).
Источник: Матч ТВ
Черчесов не собирается посещать матч "Легия" - "Спартак"
Экс-наставник "Спартака" и "Легии" Станислав Черчесов не намерен посещать матч российской и польской команд в Лиге Европы.
Фото: РИА Новости