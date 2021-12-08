- Думаю, "Спартак" должен выиграть. На чем основан оптимизм? На плохом состоянии "Легии", на настрое "Спартака" в еврокубках и возможности выйти в еврокубковую весну, - сказал Ребко.
- То, что Соболев не сможет сыграть в Варшаве, большой минус для спартаковцев?
- То, что Соболев не сыграет, конечно, минус. Хотя игра на игру не приходится. Он иногда действует очень здорово, а иногда не очень. В любом случае в футбол один человек не играет - главное, чтобы вышли одиннадцать игроков, настроенных на матч.
- Но легкой игры несмотря на не лучшее состояние «Легии» на ее поле, наверное, все равно ждать не стоит?
- Конечно, это будет непросто. Болельщики будут гнать свою команду вперед, и будет трудно "Спартаку", но должны, должны выиграть. Надо вспомнить 95-й год, когда великий "Спартак" в Лиге чемпионов выиграл все матчи группового этапа.
- Какого счете ожидаете на табло?
- 2:1 - победа "Спартака".
- После того, как у "Спартака" более-менее стали налаживаться дела, надо ли отправлять Виторию в отставку?
- Это где? В чемпионате (смеется)? Ну, в Лиге Европы неплохо, а в чемпионате-то плохо.
- "Спартаку" нужен Ваноли, который, по слухам, будет следующим главным тренером?
- Нет, Ваноли не нужен. Возможно, надо кому-то дать поработать больше, чем полгода, и, возможно, надо слушать тренера, а не кого-то рядом с собой.
- Витории надо дать поработать до конца сезона?
- Трудный вопрос. С одной стороны, в чемпионате он уже наработал на столько увольнений, сколько ни один тренер "Спартака" не наработал. Но, видите, еврокубки внушают оптимизм. Надо находиться внутри, чтобы принимать такие решения.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Ребко: "Спартак" выиграет у "Легии" 2:1
Экс-полузащитник "Спартака" Алексей Ребко в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от матча 6 тура группового этапа Лиги Европы с "Легией".
Фото: ФК "Спартак"