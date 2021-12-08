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Гисдоль - о встрече с "Марселем": победитель этой игры пройдет в Лигу Конференций. Хочу, чтобы это были мы

Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль прокомментировал предстоящую встречу с "Марселем" в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Завтра будет финал. Победитель этой игры пройдет в Лигу конференций. Хочу, чтобы это были мы. В последних матчах было несложно из-за проблем с составом. У нас осталось два матча — нужно выложиться на 100 процентов, чтобы сделать максимальный результат", - приводит слова Гисдоля "СЭ".

Напомним, "Локомотив" уже лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы, но в случае победы выйдет в плей-офф Лиги Конференций. После 5 встреч на счету "железнодорожников" 2 очка и последнее место в группе. Французская команда опережает москвичей на 2 очка.

Гисдоль возглавил "Локомотив" 10 октября. Под руководством немецкого специалиста команда сыграла в 10 матчах, сумев одержать победу только в двух из них. Сейчас у "Локо" серия из 4-х поражений подряд.


Теги: Гисдоль Локомотив Марсель
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