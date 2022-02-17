По словам Барбьери, Вендел восстановился после травмы и готов выйти на поле в игре с испанской командой.
"Сможет ли Вендел принять участие в матче? Да, он восстановился", - заявил Барбьери.
Отметим, что первый матч плей-офф Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет сегодня, 17 февраля, на петербургской "Газпром Арене". Встреча начнется в 20.45 по московскому времени. Команды оспорят выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Источник: Sport24
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Вендел восстановился после повреждения и готов сыграть с "Бетисом"
Сезар Барбьери, представитель полузащитника "Зенита" Вендела, заявил о готовности игрока поучаствовать в матче плей-офф Лиги Европы с "Бетисом".
Фото: Sport24