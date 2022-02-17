Канчельскис отметил, что "Зениту" стоит сыграть от обороны. По его словам, для команды важно не пропустить гол во встрече с "Бетисом".
"Проблема в том, что "Зенит" играл только товарищеские матчи, а "Бетис" - в чемпионате Испании, поэтому будет сложно. <...> Будет целесообразно сыграть от обороны. Раскрываться против "Бетиса" неправильно. Важно сыграть на результат и не пропустить", - сказал Канчельскис.
Отметим, что матч "Зенит" - "Бетис" пройдет сегодня, 17 февраля, на "Газпром Арене" и начнется в 20.45 мск. Команды проведут первую игру двухматчевого противостояния, в котором определится участник 1/8 финала Лиги Европы.
Источник: Чемпионат
Канчельскис: "Зениту" следует сыграть с "Бетисом" от обороны
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче "Зенита" с "Бетисом" в Лиге Европы.
Фото: "СЭ"