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Канчельскис: "Зениту" следует сыграть с "Бетисом" от обороны

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче "Зенита" с "Бетисом" в Лиге Европы.
Фото: "СЭ"
Канчельскис отметил, что "Зениту" стоит сыграть от обороны. По его словам, для команды важно не пропустить гол во встрече с "Бетисом".

"Проблема в том, что "Зенит" играл только товарищеские матчи, а "Бетис" - в чемпионате Испании, поэтому будет сложно. <...> Будет целесообразно сыграть от обороны. Раскрываться против "Бетиса" неправильно. Важно сыграть на результат и не пропустить", - сказал Канчельскис.

Отметим, что матч "Зенит" - "Бетис" пройдет сегодня, 17 февраля, на "Газпром Арене" и начнется в 20.45 мск. Команды проведут первую игру двухматчевого противостояния, в котором определится участник 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: Чемпионат


Теги: Канчельскис Зенит
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