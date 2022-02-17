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"РБ Лейпциг" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в Лиге Европы

"РБ Лейпциг" дома сыграл вничью с испанским "Реал Сосьедад" в первом матче 1/16 ЛЕ.
Фото: ФК "РБ Лейпциг"
Лига Европы

1/16 финала

"РБ Лейпциг" 2:2 "Реал Сосьедад"

Голы: Нкунку, 30, Форсберг, 81 (пен.) - Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64


Встреча проходила на "Ред Булл Арене" в Германии. Гости вышли вперед уже на 8-й минуте, отличился Ле Норман. На 30-й минуте усилиями Кристофера Нкунку подопечным Тедеско удалось отыграться и уйти на перерыв при ничейном счете.

Но во втором тайме Оярсабаль снова вывел "Реал Сосьедад" вперед, но немецкая команда снова восстановила равновесие - после одиннадцатиметрового отличился Форсберг. В итоге игра закончилась с ничейным счетом - 2:2.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Гвардиол, Симакан, Клостерман, Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Форсберг, 63), Адамс (Хенрихс, 46), Ольмо, Нкунку, Силва

"Реал Сосьедад": Райан, Рико (Муньос, 61), Ле Норман, Элустондо, Сальдуа, Рафинья, Мерино, Субельдия, Порту, Оярсабаль, Сёрлот


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