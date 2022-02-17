"РБ Лейпциг" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в Лиге Европы

Лига Европы
1/16 финала
"РБ Лейпциг" 2:2 "Реал Сосьедад"
Голы: Нкунку, 30, Форсберг, 81 (пен.) - Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64
1/16 финала
"РБ Лейпциг" 2:2 "Реал Сосьедад"
Голы: Нкунку, 30, Форсберг, 81 (пен.) - Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64
Встреча проходила на "Ред Булл Арене" в Германии. Гости вышли вперед уже на 8-й минуте, отличился Ле Норман. На 30-й минуте усилиями Кристофера Нкунку подопечным Тедеско удалось отыграться и уйти на перерыв при ничейном счете.
Но во втором тайме Оярсабаль снова вывел "Реал Сосьедад" вперед, но немецкая команда снова восстановила равновесие - после одиннадцатиметрового отличился Форсберг. В итоге игра закончилась с ничейным счетом - 2:2.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Гвардиол, Симакан, Клостерман, Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Форсберг, 63), Адамс (Хенрихс, 46), Ольмо, Нкунку, Силва
"Реал Сосьедад": Райан, Рико (Муньос, 61), Ле Норман, Элустондо, Сальдуа, Рафинья, Мерино, Субельдия, Порту, Оярсабаль, Сёрлот