По словам Широкова, "Зениту" не удалось хорошо действовать в начале матча, но затем команда показывала качественный футбол. Петербуржцы играли раскрепощенно, сделав акцент на атакующих действиях, отметил Широков.
"Зенит", за исключением первых 20 минут, провел качественный матч. По Лиге чемпионов мы привыкли, что команда играет осторожно. Здесь действовали раскрепощенно и в атаку. Не увидел, что "Бетис" наголову нас превосходил", - сказал Широков.
Второй стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля на поле испанской команды.
Источник: РБ Спорт
Широков: в матче с "Бетисом" "Зенит" действовал раскрепощенно и в атаку
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о поражении "Зенита" от "Бетиса" в матче плей-офф Лиги Европы (2:3).
Фото: "Чемпионат"