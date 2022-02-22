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Дик Адвокат: шансы "Зенита" пройти "Бетис" по-прежнему неплохие

Бывший наставник "Зенита" Дик Адвокат оценил шансы питерского клуба в противостоянии с "Бетисом" в 1/16 Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"
"Пусть "Зенит" и проиграл домашний матч "Бетису", шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы по-прежнему неплохие. Если бы мы говорили об этом матче год назад, то все было бы гораздо хуже. А теперь правило гостевого гола отменили, поэтому интрига жива. "Зениту" надо выдать лучший матч сезона, чтобы порадовать своих болельщиков", - цитирует Адвоката Sport24.

Напомним, в первой встрече, которая проходила в Санкт-Петербурге, "Зенит" уступил со счетом 2:3. На голы Гвидо Родригеса, Жозе Виллиана и Андреса Гуардадо питерцы ответили точными ударами Артема Дзюбы и Малкома.

Ответный матч между командами состоится в испанской Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Встреча пройдет 24-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.


Теги: Адвокат Зенит Бетис
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