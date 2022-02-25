Накануне "Зенит" сыграл вничью с "Бетисом" в ответном матче плей-офф Лиги Европы (0:0). В первой встрече петербуржцы уступили со счетом 2:3. В итоге "Бетис" прошел в 1/8 финала Лиги Европы.
Боярский после ответного матча заявил, что "Зенит" провел игру лучше, чем "Бетис". По словам артиста, "Зенит" существенно превосходит в классе испанскую команду.
"Все играли очень хорошо. "Зенит" был сильнее, интереснее и перспективнее. <...> Безумно обидно. Мы явно сильнее. "Зенит" намного выше классом, чем "Бетис", - сказал Боярский.
Источник: Спорт-Экспресс
Боярский: безумно обидно. "Зенит" намного выше классом, чем "Бетис"
Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал вылет петербургской команды из Лиги Европы.
Фото: ТАСС