— Зря бились с "Наполи" и "Лестером"? Ничего зря не проходит, все нормально, — цитирует Бакаева Sport24.
25-летний Бакаев в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав пять голевых передач. Контракт полузащитника с московским клубом истекает в конце сезона. Рыночная стоимость Бакаева оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.
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Бакаев: "Спартак" зря бился с "Наполи" и "Лестером"? Ничего зря не проходит, все нормально
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал исключение клуба из Лиги Европы.
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