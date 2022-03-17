ПСВ и "Лестер" вышли в 1/4 финала Лиги конференций

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

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На стадионе "Паркен" "Копенгаген" принимал ПСВ. Первая игра в Нидерландах завершилась со счетом 4:4. В ответном матче клуб из Эйндховена разгромил датчан со счетом 4:0. Дубль в составе ПСВ оформил нападающий Эран Захави, еще по голу на свой счет записали полузащитник Марио Гетце и форвард Чуквунонсо Мадуэке. По сумме двух матчей (8:4) в следующий раунд прошел ПСВ.



Во Франции на стадионе "Роазон Парк" "Ренн" встречался с "Лестером". В Англии "лисы" победили со счетом 2:0. В сегодняшнем матче сильнее оказался "Ренн", французы одержали победу со счетом 2:1. У хозяев отличились Бенжамин Буриго и Флавьен Тэт, в составе "Лестера" забил Уэсли Фофана. Подопечные Роджерса по сумме двух матчей (3:2) победили "Ренн" и вышли в 1/4 финала Лиги конференций.



Жеребьевка этой стадии пройдет завтра, 18 марта.