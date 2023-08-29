– Пока у нас нет новостей, чем чешская сторона мотивирует отказ в выдаче визы российским футболистам нашей команды. Однако "Тобол" работает над решением этого вопроса. Надеемся, что наши игроки получат визу и смогут принять участие в матче с "Викторией".
Мы надеемся на понимание со стороны УЕФА, Чехии и футбольного клуба "Виктория". Это спорт, а не политика. Вариант с бойкотом матча? У нас есть 2 дня, чтобы решить этот вопрос. Дождемся финального решения, и уже только тогда будем думать о дальнейшем. Идем поступательно и не спешим с такими акциями, – цитирует Канчельскиса Sport24.
Ранее стало известно, что "Тобол" может не выйти на игру Лиги конференций в Чехии из-за невыдачи виз россиянам и белорусу. Разрешение на въезд в Чехию не получили российские футболисты "Тобола" Альберт Габараев, Павел Киреенко и Иван Коновалов, а также белорусский игрок Павел Забелин.
Ответный матч финала плей-офф Лиги конференций между чешской "Викторией" и казахстанским "Тоболом" запланирован на 31 августа на стадионе "Дусан Арена" в Пльзени. Первая игра в Костанае завершилась минимальной победой клуба из Чехии со счетом 2:1.
Напомним, с июля текущего года пост генерального директора "Тобола" занимает бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис.
Канчельскис – о возможном бойкоте "Тоболом" матча в Чехии: это спорт, а не политика. У нас два дня, чтобы решить вопрос
Гендиректор казахстанского "Тобола" Андрей Канчельскис объяснил ситуацию с получением чешских виз в преддверии ответной гостевой игры квалификации Лиги конференций против "Виктории Пльзень".
Фото: Globall Look Press