- Я не сомневаюсь, что Миранчук будет в заявке "Аталанты" в Лиге Европы. Алексей в общей группе тренируется ровно три дня. Чтобы попасть в состав, нужно набрать кондиции и быть в форме, когда он будет в кондициях, тогда будет в заявке, - передает слова Шпинева Metaratings.ru.
27-летний российский атакующий полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в текущем сезоне не попадал в заявку бергамасков в трех прошедших турах итальянской Серии А. Ранее во время межсезонных сборов футболист получил повреждение, после которого вернулся к работе в общей группе несколько дней назад.
Агент Миранчука: не сомневаюсь, что Алексей будет в заявке "Аталанты" в Лиге Европы
Агент полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев ответил на вопрос о возвращении футболиста в состав "Аталанты" после полученной на сборах травмы.
Фото: ФК "Аталанта"