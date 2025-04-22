- Очень порадовал Никита Хайкин. "Буде-Глимт" вышел в полуфинал Лиги Европы, и это большое достижение для такого маленького клуба. А Никита в последней встрече стал настоящим героем. Безусловно, это лучший матч Никиты в его карьере. Видел все его игры, восхищаюсь тем, что еще один российский вратарь добился такого большого успеха, с чем от души и поздравил Никиту. И встреча с "Тоттенхэмом" тоже войдет в историю клуба и личной карьеры нашего вратаря.
Напомним, российский голкипер "Буде-Глимт" Никита Хайкин принял участие в ответном матче в рамках четвертьфинала Лиги Европы против римского "Лацио". Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянской команды, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались норвежцы - 2:3. Хайкин отразил два одиннадцатиметровых удара и помог своей команде пробиться в полуфинал, где "Буде-Глимт" встретится с английским "Тоттенхэмом".
В нынешнем сезоне 29-летний вратарь принял участие в 22 матчах за норвежский коллектив во всех турнирах, в которых пропустил 26 мячей и 7 раз оставил свои ворота "сухими".
Источник: "Чемпионат"
Кафанов: в матче с "Лацио" Хайкин стал настоящим героем. Лучшая игра в его карьере
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру Никиты Хайкина за "Буде-Глимт" в ответном четвертьфинале Лиги Европы против "Лацио" (3:1, 2:3 пен.).
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