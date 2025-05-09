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С днём 80-летия Победы! Rusfootball.info поздравляет с праздником 9 Мая

Наши прадеды, заплатив непомерную цену и приложив колоссальные старания, сберегли Родину, своих родных и нас с вами. Они отвоевали своё и наше неотъемлемое право на свободу и спокойную жизнь.
Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину триумфа в Великой Отечественной войне. Мы чествуем ветеранов и склоняем головы перед памятью тех, кто не дожил до этого дня.

А также тех, кто самоотверженно работал в тяжелейших обстоятельствах, приближая долгожданную Победу.

Rusfootball.info сердечно поздравляет всех с Днем Победы и выражает искреннюю благодарность каждому, кто внес свой вклад в это великое событие.

Вечная память павшим в Великой Отечественной войне.

Крепкого здоровья и долгих лет жизни тем, кто сегодня рядом с нами. Пусть ужасы войны никогда больше не коснутся никого.

С Праздником Победы!

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