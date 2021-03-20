Головин подтвердил, что не поучаствует в матче со Словенией.
"Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией", - сказал Головин.
Напомним, что руководство Лиги 1 установило правило: если игроки французских клубов будут играть за свои сборные за пределами Евросоюза, по возвращении во Францию они будут должны находиться на карантине, срок которого может составить пять и более дней.
Отметим, что накануне Головин помог "Монако" обыграть "Сент-Этьен" в матче 30-го тура Лиги 1 (4:0). В этой встрече Александр сделал голевую передачу.
Источник: Чемпионат
Головин: в Сочи я действительно не полечу. Тут от меня ничего не зависело
Хавбек "Монако" Александр Головин прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную России на домашний матч со Словенией.
Фото: "Чемпионат"
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