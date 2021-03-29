– Я думаю, что Дзюба обойдет меня количеству голов за сборную России, потому что у него еще много матчей за национальную команду. Ревности к Дзюбе нет. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать, – сказал Кержаков в интервью для "ТАСС".
Кержаков, выступавший за сборную России с 2002 по 2016 год, отметился 30 мячами в 91 матче. Накануне Артем Дзюба забил свой 29-й мяч в международной карьере. Это произошло во встрече отборочного турнира чемпионата мира-2022 со сборной Словении. Форвард "Зенита" отметился двумя голами, поразив ворота Яна Облака на 26-й и 35-й минутах.
После двух матчей подопечные Станислава Черчесова занимают первую строчку в группе Н. Следующую игру национальная команда России проведет со Словакией завтра, 30 марта, в 21:45 по московскому времени.
Второй гол Дзюбы в ворота Словении. Он в одном мяче от Кержакова (видео)
Кержаков: Дзюба обойдет меня количеству голов за сборную России
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков уверен, что Артем Дзюба побьет его рекорд по количеству голов за первую команду страны.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!