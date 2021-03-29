– Да, он сохранит повязку. Все знают, что Роналду — это образец для нации, и вы, журналисты, не раз писали об этом. Если бы Криштиану оскорбил тренера сборной, его коллег или федерацию, тогда об этом можно было бы подумать, — сказал Сантуш в интервью для "Publico".
Напомним, Роналду бросил капитанскую повязку на газон, по окончании матча со сборной Сербии (2:2). Причиной этого послужило решение арбитра не засчитывать гол форварда в компенсированное время. После удара Криштиану вратарь выбил мяч из ворот, но снаряд успел пересечь лицевую линию.
После матча арбитр встречи Данни Маккели признал свою ошибку и принес извинения тренеру португальцев Фернанду Сантушу.
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Роналду сохранит статус капитана сборной Португалии
Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что форвард Криштиану Роналду останется капитаном сборной.
Фото: Gettyimages.com
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