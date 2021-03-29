Якубко: Россия - не Кипр и не Мальта. Сборной Словакии легче настроиться на фаворитов

Экс-игрок сборной Словакии Мартин Якубко высказался о предстоящем матче национальной команды с Россией в отборе на ЧМ-2022.

Фото: РФС