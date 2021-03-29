Якубко отметил, что сборная России является фаворитом матча со Словакией. При этом Мартин заявил, что словакам легче настроиться на игры с командами, превосходящими их в классе.
"На сегодня ваша сборная в любом случае фаворит в матче со Словакией - и по игре, и по результатам. В то же время Россия - это, разумеется, не Кипр и не Мальта, а наша сборная всегда лучше выглядит с командами, превосходящими ее в классе. Настроиться на фаворитов нам просто, а с аутсайдерами начинаются проблемы", - сказал Якубко.
Напомним, что Якубко играл в России за "Сатурн", "Амкар", "Динамо" и "Москву". В 2016 году он завершил профессиональную карьеру.
Матч третьего тура отборочного раунда ЧМ-2022 Словакия - Россия пройдет сегодня, 30 марта. Начало встречи - в 21.45 мск.
Отметим, что сборная Словакии сыграла вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2) и занимает четвертое место в таблице группы H. Сборная России лидирует в группе с шестью очками в активе. Команда Станислава Черчесова обыграла сборные Мальты (3:1) и Словении (2:1).
Источник: Матч ТВ
Словакия - Россия. Где смотреть матч, онлайн встречи 30 марта
Якубко: Россия - не Кипр и не Мальта. Сборной Словакии легче настроиться на фаворитов
Экс-игрок сборной Словакии Мартин Якубко высказался о предстоящем матче национальной команды с Россией в отборе на ЧМ-2022.
Фото: РФС
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