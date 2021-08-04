- За какую сборную Наир планирует выступать? Однозначно за сборную России. Наир уже давно принял решение играть за российскую сборную. Есть ли в планах играть в Европе? Да, мы хотели бы попробовать свои силы там, он сам этого очень хочет. Но сейчас нужно достойно проявить себя за "Локомотив" в чемпионате и Лиге Европы. Надеемся попасть в сборную России, - передает слова Клюева Metaratings.
Сегодня "Локомотив" объявил о подписании контракта с полузащитником ЦСКА Наиром Тикнизяном. Срок соглашения с 22-летним футболистом рассчитан на 5 лет. Ранее игрок заявлял о своем желании остаться в ЦСКА. На счету Тикнизяна 7 матчей за молодежную сборную России (1 гол и 2 результативные передачи), в том числе 3 игры на Молодежном чемпионате Европы (1 гол).
Официально: Тикнизян перешел в "Локомотив"
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Агент Тикнизяна рассказал, за какую сборную решил выступать футболист
Агент полузащитника "Локомотива" Наира Тикнизяна Александр Клюев ответил на вопрос о возможном выступлении игрока за сборную Армении.
Фото: ПФК ЦСКА
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