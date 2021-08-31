"У меня прекрасные воспоминания из России, особенно когда играли с ЦСКА и "Краснодаром" - ничья и победа. Надеюсь на хороший результат. Что касается сборной России, могу выделить Головина, Миранчука и Смолова. Это хорошая команда", - сказал Ливакович.
Завтра в "Лужниках" в Москве Хорватия сыграет с Россией. Матч начнется в 21:45 мск, встречу будут обслуживать арбитры из Израиля. На игру будет допущено 20 тысяч зрителей.
Сборная Хорватии в трех турах отборочного турнира чемпионата мира-2022 набрала 6 очков. Подопечные Далича уступили Словении (0:1), а также победили Кипр (1:0) и Мальту (3:0).
4 сентября в Братиславе хорваты сыграют против национальной команды Словакии (21:45 мск), 7 сентября в Сплите Хорватия проведет встречу со Словенией (21:45 мск).
Напомним, прямую путевку на чемпионат мира-2022 года в Катаре получит только победитель группы. Обладатели вторых мест сыграют в плей-офф турнире.
Источник: ТАСС
Голкипер сборной Хорватии Ливакович: у России выделю Головина, Миранчука и Смолова
Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной России.
Фото: "Getty Images"
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