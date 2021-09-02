Ташуев: мы сильнее Кипра и Мальты. Но это сыгранные команды, которые могут дать бой

Главный тренер "Чайки" Сергей Ташуев высказался о предстоящих матчах отбора на ЧМ-2022, в которых Россия сыграет против Кипра и Мальты.

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