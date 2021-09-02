Ташуев отметил, что сборная России сильнее команд Кипра и Мальты. При этом данные сборные способны дать бой россиянам, считает тренер.
"Мы, конечно, сильнее Кипра и Мальты. Но футболисты этих команд играют, в основном, дома. Команды сыгранные, сбитые и могут дать бой. <...> Самое главное – забивать голы. У нашей сборной сегодня низкий уровень давления на ворота соперников, эту проблему нужно решать каким-то образом – без голов побед не будет. А они пока тяжело даются. Очень важен момент баланса – забивать и сохранять свои ворота. Надо забивать первыми, конечно – и чем быстрее, тем лучше", - сказал Ташуев.
Отметим, что сборная России пребывает на втором месте в турнирной таблице отборочной группы H, набрав семь очков. В следующем туре квалификационного этапа ЧМ-2022 команда Валерия Карпина встретится с Кипром на выезде. Эта игра пройдет 4 сентября. 7 сентября россияне сыграют дома против Мальты.
Источник: Газета.Ru
Ташуев: мы сильнее Кипра и Мальты. Но это сыгранные команды, которые могут дать бой
Главный тренер "Чайки" Сергей Ташуев высказался о предстоящих матчах отбора на ЧМ-2022, в которых Россия сыграет против Кипра и Мальты.
Фото: РИА Новости
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