— К счастью, я не смотрел это безобразие. В целом, можно еще монголов 10:0 обыграть, и радоваться.
Мы такие команды обязаны побеждать с закрытыми глазами. Выиграли Кипр, ну и зачем орать? — цитирует Тихонова "СЭ".
Сборная России во главе с Валерием Карпиным обыграли команду Кипра 2:0 в поединке квалификационного раунда к чемпионату мира 2022. Голы забивали Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.
В начале сентября национальная команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а послезавтра сыграет против Мальты.
Черданцев: многие фанаты "Спартака" — апологеты Карпина. Не носить его на руках у них означает не поклоняться святыне
Тихонов — о победе над Кипром: можно еще монголов 10:0 обыграть, и радоваться
Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу сборной России над Кипром (2:0).
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!