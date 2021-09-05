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Колосков: мне не нравится отсутствие постоянного капитана в сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об отсутствии постоянного капитана в сборной России.
Фото: РИА Новости
Колоскова спросили, как он относится к тому, что в сборной России нет постоянного капитана. Почетный президент РФС в ответ заявил, что ему не нравится такое решение.

"Мне это не нравится. Я видел мощных капитанов в хоккее, и это были вожаки на льду и в раздевалке. Если в сборной нужен капитан просто для того, чтобы выводить команду – это одно дело, а если капитан нужен как вожак стаи, которая вышла громить соперника – другое. Для этого надо обладать качествами, которые были у Фетисова, у Нетто. Наверное, в сборной нет такого человека, который может быть вожаком на поле", - сказал Колосков.

Напомним, что 4 сентября сборная России победила на выезде Кипр в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года (2:0). Российскую сборную с капитанской повязкой вывел на матч полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов. В предыдущем матче отбора на ЧМ - с командой Хорватии (0:0) - капитаном был защитник "Спартака" Георгий Джикия.

7 сентября команда Валерия Карпина примет Мальту в рамках квалификации ЧМ-2022. Встреча пройдет на "Открытие Банк Арене" в Москве и начнется в 21.45 мск.

Источник: Евро-Футбол.Ру

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Теги: Колосков Сборная России
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