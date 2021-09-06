"Для любого футболиста играть за сборную России - это честь. Карпин - великий игрок и он понимает, какие чувства испытывает Дзюба. Меня всегда удивлял переход психологии игрока к психологии тренера. Не собираюсь лезть в их спор.
Мне жалко, что Карпин его не вызвал, я отношусь к Артему с симпатией. Дзюба - капитан сборной, народ его любил", - сказал Соловьев.
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба не получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Дзюба не был приглашен в национальную команду впервые с ноября прошлого года.
Артем Дзюба в составе сборной России дебютировал в 2011 году. 33-летний футболист провел за национальную команду 55 матчей и забил 30 голов.
Завтра, 7 сентября, подопечные Карпина проведут встречу с командой Мальты. Игра пройдет на "Открытие Банк Арене" в Москве. Начало - в 21:45 мск.
Источник: РБ Спорт
Соловьев: жалко, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России. Народ его любил
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением по поводу отсутствия форварда "Зенита" Артема Дзюбы в составе сборной России.
Фото: РИА Новости
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